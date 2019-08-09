CMYLMZ biletleri karaborsada 2 bin lira

09 Ağustos 2019

Selenay YAĞCI

CMYLMZ-Diamond Elite Platinum Plus gösterisi, Avrupa turnesinin ardından yurda döndü.

İstanbul Zorlu PSM’de eylül-aralık ayları arasında yapılacak 9 gösterinin biletleri birkaç saat içinde tükendi. Biletlerin en ucuzu 88, en pahalısı 297 liradan satıldı.

PSM sahnesi, iki balkonlu yapısıyla 2 bin 200 kişilik oturma düzeni kapasitesine sahip. 1. kategori 297, 2. kategori 242, 3. kategori 198, 4. kategori 165, 5. kategori 126.50, 6. kategoride ise 88 TL’den satılan biletlerden toplamda 4.5 milyon liraya yakın gelir elde edildi. Gösterinin biletlerine karaborsada da büyük rağbet var.

Viagogo, Stubhub gibi online platformlara düşen biletler, 500 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar alıcı buluyor. Cem Yılmaz, bir süre önce karaborsadan bilet alanları uyararak “Bunlara dünyanın parasını vermeyin. Ben 1500-2 bin liralık güldürmüyorum, bunu benden duyun” açıklaması yapmıştı.