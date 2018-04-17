CNG'li araç sahiplerine lisans muafiyeti

17 Nisan 2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sıkıştırılmış doğalgazlı (CNG) araç sahipleri, lisansı olan şirketlerden temin edecekleri sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) herhangi bir lisans almaksızın CNG'ye çevirip kendi araçlarında kullanabilecek ancak bunu satamayacak.

Ayrıca, doğalgaz ithalat, ihracat, dağıtım, depolama ve boru hattı ile iletim faaliyetlerine ilişkin lisans başvuruları EPDK Kurul kararıyla, doğalgaz toptan satış, toptan satış (OTOLNG), CNG ve iletim (LNG) faaliyetlerine yönelik lisans başvuruları ise EPDK onayıyla sonuçlandırılacak.

Söz konusu lisans başvurularının reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibine Kurul kararını ya da Başkanlık onayını izleyen 10 iş günü içinde yazılı olarak bildirilecek.

Kaynak: AA