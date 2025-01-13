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Coca-Cola, Fanta, Cappy ve diğer içeceklere yüzde 25 zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 28 Ocak itibariyle Coca-Cola, Fanta, Cappy, Sprite ve Fuse Tea'nin 1 litrelik çeşitlerine %11 ile %25 arasında zam yapılacağını açıkladı.

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Yeni yılla birlikte şirketlerin ürünlere yaptıkları zamlar devam ediyor. Son olarak Coca Cola, Sprite, Fanta ve Cappy gibi birçok içeceği zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamada Coca-Cola, Fanta, Cappy, Sprite ve Fuse Tea'nin 1 litrelik çeşitlerine %11 ile %25 arasında zam yapılacağını açıkladı.