Coca-Cola, Fanta, Sprite... Gazlı içeceklerde Eylül zammı: İşte yeni fiyatlar

Coca-Cola grubuna ait ürünlere eylül itibarıyla yeni bir zam geldi. 2,5 litrelik şişe 80 TL’ye yükselirken, son artışla birlikte fiyatlar sadece birkaç ay içinde ikinci kez zamlanmış oldu. Zammın ardından gazlı içeceklerde yeni fiyatlar...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Coca-Cola grubuna ait ürünlerde yeni bir fiyat artışının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Yeni fiyatlar açıklandı

2 Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak zamlı tarifeye göre:

2,5 LT Coca-Cola, Fanta, Sprite: 80 TL
2 LT Coca-Cola, Fanta, Sprite: 70 TL
1,5 LT Coca-Cola, Fanta, Sprite: 60 TL

Nisan’da da zam yapılmıştı

Coca-Cola ürünlerine en son Nisan ayında zam yapılmış, 2,5 litrelik şişe 70 TL’ye yükselmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte sadece birkaç ay içerisinde fiyat 10 TL daha artarak 80 TL seviyesine ulaştı.

Tüketici ve esnaf zorlanıyor

Sürekli gelen zamlar, hem tüketiciyi hem de esnafı zor durumda bırakıyor. Özellikle son artışlarla birlikte gazlı içecek fiyatlarının önümüzdeki aylarda yeniden yükselip yükselmeyeceği ise merak konusu.

