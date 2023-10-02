Çocuğa zorla içki içirdi, gözaltına alındı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde çocuğa zorla içki içirdiği video internette yayılan şüpheli gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından "Çocuğa zorla alkol içirdiler" başlığıyla paylaşılan görüntüye ilişkin çalışma başlattı.
İncelemelerde Ziya Gökalp Mahallesi'nde çocuğa içki içirmeye çalışan şüphelinin F.İ. olduğu tespit edildi.
Ekipler, şüpheliyi aynı mahalledeki evinde yakaladı.
"Kasten yaralama", "tehdit" ile "hakaret" gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu belirlenen F.İ.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.