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Çocuğa zorla içki içiren zanlı tutuklandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir çocuğa içki içeren zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bazı sosyal medya hesaplarından "Çocuğa zorla alkol içirdiler" başlığı ile paylaşılan görüntülere ilişkin başlatılan çalışmalar sonucu Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir çocuğa zorla içki içirmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanan şüpheli F.İ'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

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Sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan F.İ'nin tutuklanması kararlaştırıldı.

Aynı mahalledeki evinde yakalanan şüphelinin, "kasten yaralama", "tehdit" ile "hakaret" gibi çok sayıda suçtan kaydının olduğu belirtilmişti.