Çocuk çalışan sayısında büyük artış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2022 faaliyet raporuna göre; iş yerlerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde 15-17 yaş arasında maden sektöründe 2, metal ve mobilya sektöründe 16, tekstil sektöründe 151 ‘genç çalışan'; 15 yaşın altında metal sektöründe 2 ve yapı sektöründe 1 çocuk çalışan olduğu tespit edildi.

Bakanlık çocuk işçiliği önlemek için çeyrek milyar liralık fon kullanırken, 2021 yılına göre 2022 yılında 15-17 yaş arasında çalışan çocuk sayısı 101 bin artışla 620 bine ulaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2022 yılı faaliyet raporunda, bakanlığın ulusal mevzuat yönünden iş yerlerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin sonuçları yer aldı.

15-18 yaş ‘genç çalışan’ olarak kabul ediliyor

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde 18 yaşından küçükler çocuk kabul edilmesine karşın Türkiye'deki İş Kanunu'na göre 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış çocuklar “genç çalışan” olarak kabul ediliyor.

Bakanlığı raporunda da iş yerlerinde tespit edilen çocuk işçiler “genç çalışan” olarak ifade edildi. Raporda işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetim yapılan iş yerlerinde karşılaşılan çocuk sayısına ilişkin bilgiler yer aldı.

Raporda, maden sektöründe 2, metal ve mobilya sektöründe 16 ve tekstil sektöründe 151 ‘genç çalışan' olduğu saptanırken; metal sektöründe 2 ve yapı sektöründe 1 ‘çocuk çalışan' olduğu kaydedildi.

Çalışan çocuk sayısı 101 bin arttı

Bakanlık çeyrek milyar liralık bütçe ile çocuk işçiliğini önlemeye çalışırken, TÜİK verileri halen ülkede çocuk işçiliğin sorun olduğunu gösteriyor.

TÜİK'in 2022 yılı verilerine göre sadece 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 18,7 oldu.

2021 yılında 520 bin çocuk çalışıyorken, bu sayı 2022 yılında 619 bine çıktı. 1 yılda sadece 15-17 yaş arasında çalışan çocuk sayısı 101 bin arttı.