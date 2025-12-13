Çocuklar severek oynuyordu: 'Ödüllü oyunlara' ve 15 yaş altına sosyal medya erişim engeli

Son dönemde çocuklar arasında hızla yayılan yasa dışı bahis sitelerinin ciddi bir risk oluşturduğu belirtilirken, özellikle 16-17 yaş grubundaki çocukların kumar bağımlılığına sürüklendiğine dikkat çekildi. Bu tablo üzerine ilgili kurumlar harekete geçti.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre, AK Parti'nin 15 yaş altındaki çocuklara yönelik internet ve sosyal medya kullanımını sınırlamayı amaçlayan düzenlemesinin, ocak ayının ikinci haftasında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Hazırlanan taslakta, yasa dışı sanal bahis sitelerine erişimin engellenmesi öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

"İnternetin sadece yüzde 3'ü denetlenebilir"

Kaynaklar, internetin yalnızca yüzde 3’lük bölümünün denetlenebilir ve şeffaf olduğunu, geri kalan yüzde 97’lik alanın ise çeşitli tehditler barındırdığını ifade etti. Çevrim içi ödüllü oyunların da çocuklarda kumar alışkanlığını tetiklediği, bu sistemlerin önce para kazandırma vaadi sunduğu, ardından harcamaya ve sürekli kayba yol açan bir bağımlılığa dönüştüğü vurgulandı. Bu sürecin özellikle oyunlardaki sürpriz kutu ve ödül sandığı gibi yöntemlerle teşvik edildiği aktarıldı.

Kumara yönlendiren oyunlara engel gelebilir

Teklif kapsamında sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik yeni yükümlülükler getirilmesi planlanıyor. Buna göre yaş doğrulama sistemleri zorunlu hale getirilecek, zararlı içerik ve reklamlara karşı etkili filtreleme altyapıları kurulacak. Veri ihlalleri ile yasa dışı veya zararlı içerikler için 7 gün 24 saat erişilebilir ve hızlı işleyen bir şikâyet mekanizması oluşturulacak. Çocukları oyun bağımlılığı üzerinden kumara yönlendiren ödüllü oyun uygulamaları ve sitelere erişim engellenecek.

15 yaş altında sosyal medya engeli...

Sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunması ve hesap açmasına kesin olarak izin verilmeyecek. Ayrıca 18 yaş altı çocukların sosyal medya ve sanal bahis sitelerine erişimine biyometrik yöntemlerle kısıtlama getirilecek ve ağ sağlayıcılarına düzenli raporlama yükümlülüğü uygulanacak.

Taslakta, internete erişimi bulunan her 10 çocuktan 6’sının her gün tanımadığı kişilerle iletişim kurduğuna dikkat çekildi. Akran oldukları düşünülen bu kişilerin yetişkin olabileceği ya da farklı amaçlar taşıyabileceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sosyal medya kullanımı ergenlerde depresyon riskini yüzde 35 artırıyor. 14-17 yaş grubundaki gençlerin yüzde 46’sı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle kendini yetersiz hissettiğini ifade ederken, Türkiye’de ergenlerin yüzde 60’ından fazlası “Sosyal medyada başkalarının hayatıyla kendimi karşılaştırıyorum” görüşünü dile getiriyor.