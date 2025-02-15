Çocuklarda güvenli TikTok'un anahtarı: Aile Eşleşmesi

TikTok'un, uygulamayı kullanan tüm insanların kendisini çevrim içi ortamda güvende hissetmesine yönelik önemli girişimlerde bulunduğunu belirten TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye Başkanı Fatih Kafadar, geçen yıl bu sebeple Türkiye'den paylaşılan 15,3 milyon videonun 'topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle' kaldırıldığını belirtti ve 'Aile Eşleşmesi' hakkında bilgi verdi.

Oluşabilecek riskleri ve zararları engellemek için TikTok kurallarının sürekli güncellendiğine dikkat çeken Kafadar, genç kullanıcıların dijital güvenliğini sağlamak için "Aile Eşlemesi (Family Pairing)" özelliğini Türkiye'de devreye aldıklarını belirtti.

"41,8 milyon hesap 13 yaş altı olduğu şüphesiyle kapatıldı"

Gençlere daha iyi deneyim sunabilmek için fiziksel görüntüyü değiştiren güzellik filtrelerinin 18 yaş altı kullanıcılar için erişime kapatıldığını vurgulayan Kafadar, "TikTok Topluluk Kuralları çerçevesinde 13 olarak belirlediği yaş sınırının ihlalini önlemek için tedbirler alıyor, güvenlik önlemlerini artırıyor, yapay zekayla yaş doğrulama sistemleri gibi ileri teknolojileri test ediyor, yanlış yaş beyanlarını tespit etmek için otomatik sistemler geliştiriyor. 2024'ün ilk yarısında dünya genelinde 41,8 milyon hesap 13 yaş altı olduğu şüphesiyle kapatıldı. 13-17 yaşındaki genç kullanıcılar için daha güvenli TikTok deneyimi yaratmak adına 'Aile Eşlemesi' özelliğinin kullanımı yaygınlaştırmak için çalışıyoruz."

Aile gözetimi şart!

Kafadar, Aile Eşlemesi özelliğiyle ebeveynlere kendi hesaplarını gençlerin hesaplarıyla bağlama imkanı sunduğunu, böylece ebeveynlerin ekran süresi sınırlarını belirlemek, gençlerin hesaplarını özelleştirmek ve videolara kimlerin yorum yapabileceğini kontrol etmek gibi çeşitli gizlilik ve güvenlik ayarlarını yönetebildiklerini söyledi.

TikTok'un, 13-17 yaşındaki gençler için güvenli ve yaşa uygun deneyimi teşvik etmek amacıyla tasarlanan araçlar ve politikalar geliştirmeye devam ettiğini vurgulayan Kafadar, "Örneğin, bu yaş grubu gençler TikTok'ta, doğrudan mesajlaşma, hesap görünürlüğü, video indirme ve yorum yapma gibi özelliklerden belli sınırlamalar çerçevesinde faydalanabiliyor" diye konuştu.