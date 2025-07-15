Van'ın İpekyolu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Onur Karael'in cenazesi, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine götürülerek defnedildi. Saldırıda yaralanan Karael'in üç kızının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Çocukları hastaneye kaldırıldı

Olay, Kale Yolu üzerinde Karael'in üç kızıyla birlikte araçla seyir halindeyken meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu Onur Karael hayatını kaybetti, çocukları ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyada 'Arda Edeoğlu' adıyla tanınan ve çeşitli ödüller kazanan Karael'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yüksekova'ya getirildi. Esenyurt TOKİ Mezarlığı'nda gerçekleştirilen cenaze töreniyle toprağa verilen Karael için taziye kurulmayacağı açıklandı.