Çocuklarının önünde silahlı saldırıya uğradı! Sosyal medya fenomeni Onur Karayel hayatını kaybetti
Sosyal medyada "Arda Edeoğlu" adıyla tanınan ve çeşitli ödüller alan Onur Karael, Van'ın İpekyolu ilçesinde üç kızıyla birlikte seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Karael, olay yerinde hayatını kaybederken saldırıda yaralanan kızlarının tedavisi hastanede devam ediyor. Karael’in cenazesi memleketi Hakkari’nin Yüksekova ilçesine götürülerek toprağa verildi.
Van'ın İpekyolu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Onur Karael'in cenazesi, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine götürülerek defnedildi. Saldırıda yaralanan Karael'in üç kızının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.
Çocukları hastaneye kaldırıldı
Olay, Kale Yolu üzerinde Karael'in üç kızıyla birlikte araçla seyir halindeyken meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu Onur Karael hayatını kaybetti, çocukları ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medyada 'Arda Edeoğlu' adıyla tanınan ve çeşitli ödüller kazanan Karael'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yüksekova'ya getirildi. Esenyurt TOKİ Mezarlığı'nda gerçekleştirilen cenaze töreniyle toprağa verilen Karael için taziye kurulmayacağı açıklandı.