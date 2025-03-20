Çok sayıda ilde eğitime ara verildi (20 Mart 2025 kar tatili olan iller)

Yurtta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Kar yağışının etkisini artırmasıyla 20 Mart Perşembe günü Ordu, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'nin de aralarında olduğu çok sayıda ilde eğitime ara verildi, okullar tatil edildi.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın için eğitime ara verildiği ifade edildi.

Konya

Konya'da yoğun kar nedeniyle 11 ilçede, Aksaray'da ise 6 ilçede eğitime yarın ara verildi.

Aksaray

Aksaray'da da yoğun kar nedeniyle Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy ve Sarıyahşi ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.

Kayseri

Kayseri''de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kırşehir

Kırşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının artmasının ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Niğde

Niğde Valiliği, yarın etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanma riskine karşı eğitime ara verildiğini duyurdu.

Sivas

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Bayburt

Bayburt’ta gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde de devam edecek yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini Bayburt Valiliği duyurdu. Alınan kararla, eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildi.

Nevşehir

Nevşehir'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerdeki köy okullarında eğitime ara verildi.

Karaman

Karaman’da etkili olan kar yağışının yarın da devam edeceğinin beklenmesi üzerine Karaman Valiliği il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mart Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yozgat

Yozgat’ta il merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.