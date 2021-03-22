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'Çok yüksek riskli' ilde 836 yer karantinaya alındı

Çok yüksek riskli il kategorisinde bulunan Trabzon'da 836 yerde karantina uygulaması başlatıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Trabzon'da COVID-19 tedbirleri kapsamında toplam 836 yerde karantina uygulanmaya başlandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, ilimiz genelinde 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle/cadde olmak üzere toplam 836 yerde karantina uygulanmaktadır." ifadesine yer verdi.

Ustaoğlu, hedef mavi kategori etiketiyle paylaşımda bulunarak vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.