'Çok yüksek riskli' ilde 836 yer karantinaya alındı
Çok yüksek riskli il kategorisinde bulunan Trabzon'da 836 yerde karantina uygulaması başlatıldı.
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Trabzon'da COVID-19 tedbirleri kapsamında toplam 836 yerde karantina uygulanmaya başlandı.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, ilimiz genelinde 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle/cadde olmak üzere toplam 836 yerde karantina uygulanmaktadır." ifadesine yer verdi.
Ustaoğlu, hedef mavi kategori etiketiyle paylaşımda bulunarak vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.