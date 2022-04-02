Çöl tozları etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, Afrika kaynaklı toz taşınımının pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, 30-31 Mart'ta Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Kuzey Afrika üzerindeki alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile Türkiye'nin batı kesimlerinde, özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımları görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlügünde görevli Meteoroloji Uzmanı Macit, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kuvvetli rüzgarların Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de etkisini hafta sonu da devam ettireceğini söyledi.

Macit, "Rüzgarların kuvvetinin pazar günü 90 kilometreye kadar çıkmasını bekliyoruz. Pazar günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarla beraber toz taşınımı da etkisini yitirecek." dedi.

Macit, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklindeki yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

İstanbul'da lodos etkili oluyor

İstanbul'da lodos nedeniyle 2 metreyi bulan dalgalar sahile vurdu.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkisini gösteren lodos, sabah saatlerinden itibaren şiddetlendi.

Kent genelinde hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkan lodos nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilinde yüksekliği 2 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Şiddetli lodosun bugün ve yarın da etkili olacağı bildirildi.