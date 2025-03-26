Çöl tozuna dikkat! Uzmanlar, sağlık sorunlarına karşı uyardı (Bayramda hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Afrika ülkesi Mali üzerinden gelecek ve tüm yurtta etkili olacak çöl tozuna karşı uyardı.

Çöl tozunun hafta boyunca etkili olması bekleniyor

Sağlığı olumsuz etkileyebilir

Çöl tozunun etkisiyle yağışlı bölgelerde çamur yağması öngörülüyor. Uzmanlar, çöl tozunun birçok sağlık sorununu tetikleyebileceğini, bu sebeple de dışarıya maskeyle çıkılması gerektiğini ifade ediyor. Çöl tozunun cuma gününden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bayramda hava nasıl olacak?

Öte yandan, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Vatandaşlar, bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bayramın ilk günü yurt genelinde sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edildi. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Bayramın ikinci gününde ise yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı tahmin ediliyor. Ancak, Ege ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağışlar etkili olabilir.

Ramazan Bayramı'nın sonun gününde hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredebilir.