Çöle dönen göl, yeniden hayat buldu: Görenler gözlerine inanamadı

Konya'nın Ilgın ilçesindeki 27 kilometrekarelik tektonik Çavuşçu Gölü, 6 ay önce tamamen kurumuş ve çatlamıştı.

Görenlerin yüreğini burkan manzara son yağışlarla birlikte değişti.

Gölde yeniden su birikmeye başlarken, kısmen de olsa doluluk oranı eski görünümüne yaklaştı.

Eski ekosistemine kavuşması en az 3 yıl

Kurak dönemlerde birçok kuş türünün uğrak noktası olma özelliğini kaybeden gölde, suyun yeniden toplanmasıyla birlikte doğal yaşamın da canlanması bekleniyor. Bölgedeki geniş alanlar yeniden suyla kaplanırken, gölün eski ekosistemine kavuşması ise en az 3 yıl sürecek.

Üretim zaman alacak

Bölge sakinlerinden Bahri Çoban, "Gölde balık olması 3-5 seneyi bulacak. Kendini korumaya alanlar var. Kendini gömer, yumuşadıktan sonra tekrar çıkış yaparlar. Yılda 750 gram alsa tutulacak seviviye gelmesi, üretime geçmesi 3-5 sene içerisinde olur" dedi.

Öte yandan, Çavuşçu Gölü'nün geçtiğimiz ağustos ayında kuraklığın etkisiyle neredeyse tamamen çekildiği görüntüler ile mart ayında yağışların ardından yeniden su tutmaya başladığı görüntüler arasındaki belirgin fark, kameralara yansıdı.