Çöp kutusundaki kafatasının sırrı çözüldü: 31 yıl yanında taşımış, karısı koyacak yer bulamayınca çöpe atmış

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar'da 10 Mayıs'ta İsa Kaplan adlı bir site görevlisi, çöpten hayvanlara vermek üzere ekmek toplarken, konteynerda kâğıda sarılı bir poşet dikkatini çekti.

Poşeti açtığında karşısına çıkan insan kafatası karşısında büyük şok yaşayan Kaplan, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kafatası Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

30 saat kamera görüntüsü incelendi ve...

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak üzere çalışma başlattı.

Ekipler, 30 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucunda kafatasının 51 yaşındaki uzman doktor G.S.'nin evinden çıktığını tespit etti.

31 yıl yanında taşımış

Polisin araştırması sonucunda dokyorun 1994'te tıp fakültesi öğrencisiyken Hatay'ın Samandağ'da mezarlıktan geçen bir yol çalışması sırasında açığa çıkan kafatasını aldığı belirlendi.

G.S.'nin, yetkililere tıp öğrencisi olduğunu söyleyerek kafatasını bilimsel inceleme amacıyla aldığı, o günden bu yana da gittiği her şehre götürdüğü tespit edildi.

Ancak G.S.'nin öğretmen eşi G.I.S.'nin (42), evde temizlik yaptığı sırada kafatasını "fazlalık" olarak görüp kağıda sararak poşet içinde çöpe attığı ortaya çıktı.

Mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı

Gözaltına alınan G.S. ifadesinde, "Bilimsel incelemeler için öğrencilik yıllarımda aldım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.