Çöpe atılan sakatatlar lüks oldu! Fiyatları tırmanıyor

Kebapları ile meşhur Adana, sakatatlardan yapılan lezzetleri ile öne çıkıyor. Yerel lezzetler, sosyal medyada keşfedilmesinin ardından Türkiye geneline yayılırken artan talep pazar fiyatlarını da etkiliyor.

Fiyatlar cep yakıyor

Son yıllarda kentte düzenlenen ‘Lezzet Festivali' sakatata ilgili artırırken, kış aylarının gelmesiyle fiyatlar cep yakmaya başladı.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur sakatat fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğine işaret ederek, “Sakatat daha önce bulunmuyordu şimdi de havaların soğuk olması nedeniyle fiyatlarda artış var. Ciğerin kilogramı 750, ütülmüş kelle 250, işkembe ve mumbar 50 TL'den satılıyor” dedi.

Çöpe dökülüyordu, lüks yemeği oldu

İç piyasada hayvan kesiminin fazla olmadığının altını çizen Başkan Yağmur, “Sakatat ithalatı olmadığından ilerleyen günlerde de fiyat artışı bekliyoruz. Daha önceden şırdan, mumbar, işkembe hepsi dökülüyordu. Yaz aylarında 3 tanesini 50 TL'ye veriyorlardı. Şu an fazla talep yok zamdan dolayı. Artık lüks yemeği oldu sakatatlar. İşkembenin, mumbarın yapılması ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor” diye konuştu.

Adana Kasaplar Çarşısı'nda ciğerin kilogram fiyatı 750 TL, kelle 250 TL, işkembe ve mumbar 50 TL'den satılıyor.