Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947’nin teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu’da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, Çorlu Muhittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde saat 15.00 civarında gerçekleşti. Ersin Aka, cadde üzerinde yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin arkasından 20 el ateş açtığı iddia edildi. Saldırı sonrası ağır yaralanan Aka, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan kaçtı

Saldırıyı düzenleyen şahıs, olay yerinden hızla kaçtı. Güvenlik güçleri, çevrede geniş çaplı incelemelerde bulunarak saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.