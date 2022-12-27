Çorum'da kaza: 2 kişi yaralı
Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kadem S. (34) idaresindeki 35 AZL 741 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolunun 14. kilometresinde bariyere çarpıp şarampole devrildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Asena A. (23) yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.