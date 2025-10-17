Çorum’da kılıçlı rehine krizi! Tehdidi polisleri harekete geçirdi
Çorum’da bir kişi, evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı. Arkadaşını aralarında husumet bulunan kuzeninin gelmemesi halinde öldürmekle tehdit eden şahıs, polisin biber gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Çorum'da B.Ö. (40), arkadaşı S.K'yi (32) konuşmak için evine çağırdı. S.K.'nın eve gelmesinin ardından B.Ö, elindeki kılıçla arkadaşını rehin aldı. Aralarında husumet bulunan S.K'nin kuzeninin eve gelmemesi halinde arkadaşına onu öldüreceğini söyledi.
S.K'nin telefonla aradığı kuzeninin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.
O sırada ikna olmayan şüpheli ile S.K. arasında arbede çıktı. Bu sırada balkondan eve giren polis ekipleri, biber gazı kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.