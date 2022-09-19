Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ahacık köyü Karabalçık mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ile Bayat ve İskilip belediyelerinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ayrıca 2 helikopter ve 2 uçak da katıldı.

Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Ahacık köyüne giderek, çalışmaları inceledi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yangının kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığını söyledi.