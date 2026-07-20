Coupang’ın dev deposunda yangın 52 saati aştı

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Güney Kore’nin en büyük e-ticaret şirketi Coupang’ın Seul metropol bölgesine hizmet veren lojistik merkezindeki yangın üçüncü gününe girdi. İtfaiye ekipleri, yoğun dumana ve yağışa rağmen alevleri kontrol altına alamadı.

Yangın, 18 Temmuz Cumartesi günü yerel saatle 06.54’te Coupang’ın Incheon’daki 32 numaralı lojistik merkezinin altıncı katında başladı. Alevler daha sonra yedinci kata yayıldı.

Binada bulunan lojistik çalışanları dahil 121 kişi kendi imkânlarıyla tahliye edildi. Sivil can kaybı bildirilmezken iki itfaiyeci dumandan etkilenme ve aşırı yorgunluk nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Çökme riski tahliyeyi genişletti

Yetkililer, binanın bazı bölümlerinin çökebileceği değerlendirmesi üzerine pazar gecesi lojistik merkezinin rampa bölümüne 116 metre mesafedeki işletme ve fabrikaların boşaltılmasını istedi.

Çevrede yaşayan yüzlerce kişi yakındaki okullara yerleştirildi. Yerel yönetim, bölgedeki kreşler ile ilkokulların 20 Temmuz Pazartesi günü kapalı tutulmasını tavsiye etti.

İtfaiye ekipleri, binanın güvenliğini farklı noktalardan izlemeyi sürdürüyor. Yapının içine girmenin riskli olması, söndürme çalışmalarının büyük ölçüde dışarıdan yürütülmesine yol açıyor.

813 personel sahaya sevk edildi

Incheon İtfaiye Teşkilatı, 20 Temmuz sabahı itibarıyla yangına 813 personel ve 231 araç ile ekipmanın müdahale ettiğini açıkladı. Sekiz komşu kent ve bölgeden destek sağlanması için ulusal seferberlik emri çıkarıldı.

Helikopterler, merdivenli araçlar ve uzaktan müdahale edebilen ekipmanlarla binanın farklı bölümlerine su veriliyor. Pazar günü dış duvarlarda açıklık oluşturmak ve içerideki dumanı boşaltmak amacıyla iş makineleri de kullanıldı.

Bölgede etkili olan yağış söndürme çalışmalarını hızlandırmadı. Suyun binanın iç bölümlerine yeterince ulaşamaması ve yoğun sıcaklığın sürmesi müdahaleyi zorlaştırıyor.

42 futbol sahası büyüklüğünde

Sekiz katlı lojistik merkezinin toplam kullanım alanı yaklaşık 299 bin metrekareyi buluyor. Tesisin büyüklüğü yaklaşık 42 futbol sahasına karşılık geliyor.

Merkezde Coupang’ın hızlı teslimat hizmeti için doğrudan satın aldığı ürünler depolanıyor. Ev eşyaları, kâğıt kutular ve plastik ambalajlar gibi yanıcı malzemelerin yüksek miktarda bulunması yangının yayılmasını hızlandırdı.

Yoğun duman görüş mesafesini düşürürken rafların katmanlı yapısı ekiplerin yangının merkezine ulaşmasını engelledi. Yangının kesin çıkış nedeni, alevler tamamen söndürüldükten sonra araştırılacak.

Teslimat etkisi henüz bilinmiyor

Incheon’daki tesis Seul ve çevresindeki geniş tüketici pazarına hizmet veriyor. Merkezin ne kadar süreyle devre dışı kalacağı ve siparişlerin diğer depolara yönlendirilip yönlendirilmeyeceği henüz açıklanmadı.

Coupang, yangının teslimat operasyonlarına ve şirketin finansal sonuçlarına vereceği zararı sayısallaştırmadı. Şirketin Güney Kore genelinde 30’dan fazla bölgede 100’ü aşkın lojistik ve dağıtım merkezi bulunuyor.

Geniş depo ağı, siparişlerin geçici olarak başka merkezlere aktarılmasını sağlayabilir. Ancak 299 bin metrekarelik bir tesisin uzun süre kapalı kalması, Seul metropol bölgesindeki stok ve dağıtım planını zorlayabilir.

Şirket kamuoyundan özür diledi

Coupang Fulfillment Services yönetimi, yangının ardından Incheon sakinlerinden ve Güney Kore kamuoyundan özür diledi. Şirket, itfaiye ekiplerinin güvenliğine öncelik vereceğini ve soruşturmaya tam destek sağlayacağını bildirdi.

Yangın, Coupang’ın lojistik merkezlerindeki güvenlik uygulamalarını yeniden gündeme taşıdı. Şirketin Icheon kentindeki bir başka dağıtım merkezinde 2021 yılında çıkan yangın yaklaşık iki gün sürmüş, müdahale sırasında bir itfaiyeci hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, mevcut olayda sprinkler sistemleri ile yangın kapılarının çalışıp çalışmadığını alevler söndürüldükten sonra inceleyecek. Hasar tespiti de binaya güvenli giriş sağlandıktan sonra başlayacak.

Pazartesi açılışı ilk sınav olacak

Coupang hisseleri cuma gününü New York Borsası’nda 16,62 dolardan tamamladı. Yangın piyasa kapandıktan sonra başladığı için olayın hisse fiyatına ilk etkisi pazartesi günkü işlemlerde görülecek.

Yatırımcılar şirketten gelecek operasyon açıklamasına odaklanacak. Teslimat süreleri, hasar tutarı, sigorta kapsamı ve tesisin yeniden açılma takvimi ilk izlenecek başlıklar arasında bulunuyor.

İtfaiye teşkilatının yangını kontrol altına aldığına ilişkin açıklaması, çevredeki tahliye kararının kaldırılması ve binanın yapısal durumuna ilişkin inceleme sonuçları da sürecin yönünü belirleyecek.