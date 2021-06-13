COVID-19 aşı randevuları 40 yaş üzerine de açıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısına ilişkin, "40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada yaşı 40'a kadar indirdiklerini belirtti.
Bakan Koca, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." ifadesini kullandı.