COVID-19 aşıları hastanelere dağıtılmaya başlandı

Samsun'a ulaşan yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşılarının sağlık çalışanlarına yapılmak üzere hastanelere dağıtımına başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde iklimlendirme sağlayan minibüslere yüklenen COVID-19 aşıları, polis eşliğinde hastanelere sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gazetecilere, bugün Sağlık Bakanlığınca gönderilen aşıların hastanelere sevkiyatının başladığını söyledi.

Aşıların hastane ve aile sağlığı merkezlerine dağıtıldığını belirten Oruç, "İlk etapta 26 bin doz aşımız geldi. Aşılarımız öncelikle sağlık çalışanlarımıza yapılacak. Daha sonra huzurevi sakinlerimize ve bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığımızın belirlediği 65 yaş üstü kronik rahatsızlıkları olan ve diğer risk gruplarına göre günlük güncelleme yapılarak aşılarımız yapılmış olacak." dedi.

Aşıların devlet ve özel hastaneler ile aile sağlığı merkezlerinde oluşturulan aşı odalarında gerçekleştirileceğini anlatan Oruç, şunları kaydetti:

"Hastanelerimiz bünyesinde 265 oda hazırlanmış oldu. Aile sağlığı merkezlerimizde 141 merkez var. Burada da aşılarımızı yapacağız. İnşallah en kısa sürede sağlıkçılarımızın aşılarını tamamlayıp daha sonra da vatandaşa yapacağız. Aşının yapılıyor olmasının bizi rehavete sürüklememesi lazım. Aşı yapıldıktan sonra da yine tedbirimizi alacağız. Korumamızı sağlayacağız. Toplumsal olarak bağışıklığımız belli bir seviyeye geldikten sonra inşallah bu illetten kurtulmuş olacağız. Aşımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Oruç, sağlıkçılar için aşı randevu sisteminin açıldığına işaret ederek, "Çalışanlarımız zaten kendi çalıştıkları hastanede olacaklar. Randevularını alarak hızlı şekilde aşılarını yapacağız. Eczacılarımıza da en yakın hastaneden ya da aile sağlığı merkezinden randevu alarak ona göre aşılarını yapacağız. Hem mesai içi hem mesai sonrası aşılarımız yapılacak." diye konuştu.

Antalya'ya 25 bin 880 COVID-19 aşısı geldi

Antalya'daki sağlık çalışanlarına yapılmak üzere alınan 25 bin 880 COVID-19 aşısı, kente ulaştı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, yaptığı açıklamada, aşıların pek çok hastalığın önlenmesinde en etkili yöntem olduğunu belirtti.

Aşılanma ve aşıya ulaşımın her vatandaşın hakkı olduğuna işaret eden Hülür, "Aşı sadece kişiyi korumakla kalmaz, aşı yapılmayan veya yapılamayan kişileri de korur. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 'Genişletilmiş Bağışıklama' hizmetlerinde amaç, toplumda aşı ile korunabilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmektir." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda COVID-19 aşı uygulamasına yarın ya da cuma günü öncelikle sağlık çalışanlarından başlanacağını bildiren Hülür, şöyle devam etti:

"İlimize toplamda 25 bin 880 aşı, sadece sağlık çalışanlarına yapılmak üzere gelmiştir. İlimizde tüm kamu ve özel hastanelerde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve aile sağlığı merkezlerimizde aşı uygulaması yapılacaktır. ATS (Aşı Takip Sistemi) olan tüm sağlık kuruluşlarına bugün itibari ile aşı dağıtımı yapılmış olup, öncelikle sağlık çalışanlarının aşı uygulamaları 1 ay ara ile 2 doz olacak şekilde yapılacaktır."

Van'da 11 bin 700 sağlık çalışanına COVID-19 aşısı uygulanacak

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte 11 bin 700 sağlık çalışanına uygulanacak COVID-19 aşısının geldiğini bildirdi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede önemli mesafe kat edildiğini söyledi.

COVID-19 aşısının kente geldiğini ve güvenli odalarda muhafaza edildiğini aktaran Bilmez, aşılama için gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

İlk etapta sağlık çalışanlarının aşılanacağını anlatan Bilmez, "İlimizde kamuda, üniversitede ve özel sektörde çalışan 11 bin 700 sağlık çalışanı mevcut. Onların aşılanması için hastanelerde personel sayısına göre 90 aşı odası hazırlandı. Aşı çalışması sabah saat 8:30'da başlayacak saat 24:00'e kadar devam edecek." dedi.

Bilmez, aşı çalışmaları için 180 hemşire ve 35 hekimin görevlendirildiği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Aşı yapılabileceği yönünde Sağlık Bakanlığından talimat gelir gelmez aşı çalışmalarına başlayacağız. Hem merkezde hem de ilçelerde bütün hazırlıklar tamamlandı. Salgınla mücadelede en iyi illerden biriyiz. Sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Aşılama çalışmaları sonrasında da en iyi illerden biri olacağız. Alınan tedbirlere devam etmemiz lazım. Maske, mesafe ve hijyen konusunda aynı hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Hastanelerdeki doluluk oranı oldukça düştü. Vatandaşlarımız da bu süreçte oldukça duyarlı davrandı. Öğretmen ve imam arkadaşlarımız da bu süreçte gönüllü yer aldı."

Vali Bilmez'e, Sağlık İl Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ve hastane başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik eşlik etti.