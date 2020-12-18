COVID-19 aşısı için 'acil kullanım onayı' düzenlemesi

COVID-19 aşısı için ruhsatlandırma yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre Sağlık Bakanlığı, ruhsat almak için kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılara 'acil kulanım onayı' verebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "Beşeri tıbbi ürünleri ruhsatlandırılma yönetmeliğine" COVID-19 aşısı için 'acil kullanım onayı' hükmü eklendi.

Kararda, "Dünya Sağlık Örgütü veya Bakanlık tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Kurum tarafından acil kullanım onayı (AKO) verilebilir" ifadeleri yer aldı.