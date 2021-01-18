COVID-19 aşısı olan sağlık çalışanı sayısı 800 bini geçti

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenen "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe günü ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Aşılamanın beşinci gününde, saat 16.35 itibarıyla öncelik tanınan 818 bin 956 sağlık çalışanı Çin Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacak. Öncelik sıralamasını, 65 yaş ve üstü kişiler izleyecek.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını kontrol edilebilecek veya değiştirebilecek.

Aşı yapılan kişi sayısı https://covid19asi.saglik.gov.tr/ adresinden anlık takip edilebilir.