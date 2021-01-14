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COVID-19 aşısı olanların sayısı 200 bini geçti

Türkiye'de acil onayın verilmesinin ardından aşı olan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan analizlerin ardından "Acil Kullanım Onayı" verilen COVID-19 aşısı olan sağlık çalışanların sayısı 200 bini aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sayının 100 bini geçtiğini duyurmuştu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

 Güncel sayılara https://covid19asi.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

 

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