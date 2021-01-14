COVID-19 aşısı yapılacak öncelikli gruplar belli oldu

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlediği 4 aşamalı stratejiye göre öncelikli aşılanacak meslek grupları açıklandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk doz uygulamaları, dün Ankara Şehir Hastanesinde yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın CoronaVac aşısının ilk dozunu olmasının ardından Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyeleri, aşı yaptırdı.

Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek belirlenen COVID-19 aşısı uygulanacak meslek grupları da belli oldu.

Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

- "Kronik hastalığı olanlar üçüncü aşamada"

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.