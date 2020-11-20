COVID-19 aşısının fiyatı belli oldu

Avrupa Birliği (AB) Pfizer-BioNTech ve CureVac tarafından geliştirilen yüz milyonlarca aşı adayını almak için 10 milyar dolardan fazla ödeme yapabilir.

Görüşmelere katılan AB yetkilisinin Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, AB Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşı adayı için doz başına 15.50 euro (18.34 dolar) ödemeyi kabul etti.

Yetkili, buna göre toplam fiyatın 200 milyon doz için 3.1 milyar euroya (3.7 milyar dolar) varabileceğini ve anlaşma kapsamında isteğe bağlı olarak 100 milyon doz daha satın alınırsa bu tutarın 4.65 milyar euroya yükseleceğini söyledi.

Daha önce açıklanmamış olan fiyat bilgileri, geçen hafta Reuters tarafından bildirildiği gibi, AB'nin bu aşının ilk tedariki için doz başına ABD'den daha az ödeyeceğini teyit ediyor.

Konunun hassasiyeti nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen kaynağa göre, anlaşma şirketlerin dozları ABD'ye yönlendirmesi durumunda AB ülkelerinin tazminat almasına yönelik sigorta içeriyor.

Yetkili, AB'nin bu anlaşmadan bağımsız olarak CureVac'tan da 225 milyon doz aşı adayı için doz başına 10 euro (11.84 dolar) ödemeyi ayrıca kabul ettiğini söyledi. Bu tutar, şirketin doz fiyatı olarak belirlediği 12 eurodan indirim yapıldığı anlamına geliyor.

AB bu hafta CureVac ile 180 milyonu opsiyonlu olmak üzere 405 milyona kadar doza kadar tedarik sağlamak için anlaşma yaptı.

Yetkili, CureVac'ın Mart ayı sonunda teslimatlara başlamayı taahhüt ettiğini söyledi. İlave 180 milyon doz için fiyatın 10 mu yoksa 12 euro mu olacağı ise net değil. 10 euro olması durumunda, AB 405 milyon doz için 4.05 milyar euro ödeyecek.

Avrupa Komisyonu'dan bir sözcü, gizli oldukları gerekçesiyle aşı sözleşmelerinin şartları ve fiyatlandırma hakkında açıklama yapmadı.

BioNTech ve CureVac de konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, kendisi ve BioNTech'in hacim ve teslimat tarihlerine dayalı kademeli bir fiyatlandırma formülü kullandıklarını ve AB anlaşmasının aşı adayının bugüne kadarki en büyük siparişini temsil ettiğini söyledi.

Pfizer, "Bu anlaşma ile ilgili daha fazla ayrıntı açıklamıyoruz" diye ekledi.