COVID-19 günlük vaka sayısı 11 bin 937'ye düştü

Buna göre; son 24 saatte 217 bin 276 test yapıldı. 11 bin 937 pozitif vaka kaydedilirken 203 kişi hayatını kaybetti.

Toplam test sayısı 51 milyon 294 bin 8, toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, toplam vefat sayısı 45 bin 186, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 232, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 971 bin 245 oldu.





Zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.