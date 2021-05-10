COVID-19 günlük vaka sayısı 13 bin 604'e düştü

Sağlık Bakanlığı koronavirüs (COVID-19) günlük vaka tablosunu açıkladı.



Buna göre bugün Türkiye'de 213 bin 863 test yapıldı. Son 24 saatte 13 bin 604 yeni vaka tespit edilirken, 282 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı bin 734 olarak gerçekleşti. 26 bin 953 hasta iyileşti.





Toplam test sayısı 49 milyon 604 bin 4'e çıktı. Vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936'ya çıktı. Toplam vefat sayısı 43 bin 311, ağır hasta sayısı ise 2 bin 983'e yükseldi.



Son 24 saat verileriyle birlikte iyileşen hasta sayısı ise 4 milyon 743 bin 871 olarak gerçekleşti.





