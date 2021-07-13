COVID-19 haftalık vaka tablosu açıklandı

Buna göre, COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

Her 100 bin kişide en az COVID-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

Vaka sayısı en çok azalan iller ise Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya, Çorum olarak açıklandı.