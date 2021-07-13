COVID-19 haftalık vaka tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı illere göre 3-9 Temmuz 2021 tarihli Türkiye vaka haritasını açıkladı.
Buna göre, COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
Her 100 bin kişide en az COVID-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Vaka sayısı en çok azalan iller ise Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya, Çorum olarak açıklandı.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun. pic.twitter.com/UoyZN8UGbH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021