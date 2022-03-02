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COVID-19 kararı: Almanya Türkiye'yi 'yüksek riskli bölgeler' listesinden çıkarıyor

Almanya COVID-19 salgını nedeniyle Türkiye dahil "yüksek riskli bölge" ilan ettiği 62 ülkeyi bu kapsamdan çıkarma kararı aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.

Güncellemeye göre, yarından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülke "yüksek riskli bölge" kapsamından çıkartıldı.

RKI, karara gerekçe olarak, virüsün Omicron varyantının tehdit edici bir hastalığa sebebiyet verme durumunun az olmasını gösterdi.

 

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