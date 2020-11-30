COVID-19 kısıtlamalarının artırılması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında ana gündem son dönemde önlenemeyen vaka sayısındaki artışa paralel olarak yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınındaki gelişmeler olacak ve alınması muhtemel yeni önlemler olacak.

Toplantıda haftasonu sokağa çıkış kısıtlamasının artırılması bekleniyor.

Reuters'a bilgi veren kaynaklar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda bir sunum yaparak, salgın ve alınan önlemlerle, hastanelerin genel durumuna dair bilgileri paylaşacağını bildirdi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, son günlerde vaka sayısının 30 bin civarında olduğunu ve dünyada da dikkat çeken bir noktaya gelindiğini gösterdiğini ifade ederek, "Bazı tedbirler alındı ama yeterli olmadığı ortada. Kış döneminin daha ağır geçeceği zaten bilinirken, bu dönem gelinen vaka sayıları ve kayıplar oldukça fazla. Haftasonu sokağa çıkış kısıtlamasının süresinin genişlemesi kuvvetle muhtemel." dedi.

Hükümet yaptığı değerlendirmeler sonucunda iki hafta önce haftasonu belli saatlerde sokağa çıkış kısıtı getirirken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için günlük 3 saat sokağa çıkma olanağı tanındı. Ayrıca okulllarda yıl sonuna kadar yüz yüze eğitim yapılmaması kararlaştırıldı.

Aynı yetkili, bazı illerde vaka ve vefat sayısının dikkat çekici şekilde arttığını belirterek, "İl bazında daha fazla kısıtlama ve seyahat yasağı getirilmesi de değerlendirilebilir. İhtiyaç olan iller var." dedi.

Bir başka kaynak da, ekonominin zarar görmemesi için tedbirlerin dikkatli seçildiğini ancak şu anda bunların yeterli olmadığını belirtirken, "Haftasonu sokak kısıtlaması artık kaçınılmaz gibi duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda nihai karar bugün verilir." dedi.

Bilim Kurulu'nun önerilerinin de değerlendirileceğini belirten ayın kaynak, büyükşehirler başta olmak üzere sehayat kısıtlamalarının da yeniden uygulanmaya başlanabileceğini vurguladı.

Aynı kaynak, "Kış tam olarak gelmeden vakaların biraz düşmesi gerekiyor. Bu tür adımların etkisini geçen sefer gördük" dedi.