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Covid-19 nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki tren seferleri de durduruldu

Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri, yeni tip koronavirüs tehlikesi nedeniyle dün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu.

Covid-19 nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki tren seferleri de durduruldu
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Türkiye ile İran arasında karşılıklı olarak işletilen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle dün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, İran'da Covid-19'dan ölümlerin artması üzerine Türkiye'nin bu ülkeyle kara hudut kapılarını tedbir olarak geçici kapattığı hatırlatıldı.

İki ülke arasındaki demir yoluyla yolcu bağlantısının da düne kadar Ankara-Tahran-Ankara hattında haftada bir gün çalışan Trans Asya ve Van-Tahran-Van hattında yine haftada bir gün çalışan Van-Tahran trenleriyle gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye- İran arasında karşılıklı işleyen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri 23 Şubat Pazar saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu." ifadelerine yer verildi. 

Kaynak: AA

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