  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. COVID-19 normalleşme genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Takip Et

COVID-19 normalleşme genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, COVID-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Haziran 2021 tarihinde yayımlanan COVID-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı.

Genelgede COVID-19 kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ve salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyeceği belirtildi.

 

COVID-19'da 7 bin 120 vaka, 31 ölümCOVID-19'da 7 bin 120 vaka, 31 ölümGündem

 

 

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Haykır atandı

Resmi gazete Haberleri

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Haykır atandı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Resmi Gazete MEVZUAT