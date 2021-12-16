COVID-19 rakamlarında düşüş devam ediyor

Bir günde toplam 354 bin 3 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 664 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2. doz aşılama oranı yüzde 82,28 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,20 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 122 milyon 393 bin 466’e yükseldi.

İki doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Yüzde 58,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “2020 Martına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19’a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı” dedi.