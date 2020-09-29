COVID-19 sebepli can kayıpları küresel ölçekte 1 milyonu aştı

29 Eylül 2020

COVID-19 sebepli can kayıpları dünya genelinde 1 milyonu aşarken, uzmanlar gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini söylüyorlar.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bu rakamı acı verici olarak değerlendirerek, "Her hayatın değerini bilmeliyiz. duyduğumuz acı hastalığın vahşetiyle daha da artıyor" dedi.

COVID-19 salgını 188 ülkeye yayılırken, 32 milyondan fazla vaka görüldü. Karantinalar ve salgının yayılmasını engelleme çabaları ise ekonomik krizlere sebep oldu.

Aşı geliştirme çalışmaları çeşitli ülkelerde devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (DTÖ) etkili bir aşı bulunana kadar can kaybı sayısının iki milyona ulaşabileceğini öngörüyor.