ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Gündem
  • COVID-19 tedavisi gören CHP'li vekil yoğun bakıma alındı

COVID-19 tedavisi gören CHP'li vekil yoğun bakıma alındı

COVID-19 tedavisi gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, yoğun bakıma alındı.

COVID-19 tedavisi gören CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, tedavi gördüğü Mersin'de yoğun bakıma alındı.

COVID-19'a yakalanan Aydınlık'ın tedavisi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürülüyor.

Test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap