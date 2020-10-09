COVID-19 tedavisi gören CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
COVID-19 tedavisi gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, yoğun bakıma alındı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, tedavi gördüğü Mersin'de yoğun bakıma alındı.
COVID-19'a yakalanan Aydınlık'ın tedavisi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürülüyor.
Test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: AA