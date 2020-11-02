COVID-19 tedavisi gören İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 10 gündür tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nden taburcu oldu.
Tedavi gördüğüm hastaneden ayrılıyorum. Kaldığım süre boyunca benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. https://t.co/iWXkX1ErEw— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 2, 2020
İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tedavi gördüğüm hastaneden ayrılıyorum. Kaldığım süre boyunca benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Hastane çıkışı düzenlediği basın toplantısında konuşan İmamoğlu, hastalıkta yüksek ateş dışında bir belirti yaşamadığını belirterek, 4 gün daha karantinada kalacağını söyledi.
İmamoğlu, sağlık durumuyla ilgili, "Sabah yapılan testlerimizde kanımızda antikor oluşmuş durumda. Boğazdan ve burundan alınan PCR testinin henüz sonuçları çıkmadı. Doktorlarımız takip ediyorlar." ifadelerini kullandı.