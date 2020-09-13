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COVID-19 tedavisi gören iş insanı Mehmet Teymur hayatını kaybetti

Gaziantep'te COVID-19 tedavisi gören Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Teymur, yaşamını yitirdi.

COVID-19 tedavisi gören iş insanı Mehmet Teymur hayatını kaybetti
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Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Teymur, yaşamını yitirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, hayatını kaybeden Teymur için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. 

Teymur'a Allah'tan rahmet dileyen Gül, "Mehmet Teymur'un COVID-19 tedavisi görürken vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

 

Kaynak: AA

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