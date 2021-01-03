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COVID-19 tedavisi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı

16 Kasım'dan bu yana COVID-19 tedavisi devam eden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, diyaliz makinesine bağlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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COVID-19 nedeniyle tedavi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, diyaliz makinesine bağlandı.

Alınan bilgiye göre, sağlık durumu ciddiyetini koruyan Topbaş'ın özel bir hastanede tedavisi sürüyor.

Yoğun bakım ünitesinde bulunan ve diyaliz makinesine bağlanan Topbaş'ın, 16 Kasım'dan bu yana COVID-19 tedavisi devam ediyor.

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