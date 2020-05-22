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COVID-19 tedbirlerine uymayan 150 iş yeri sahibine para cezası

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde dün yapılan uygulamalarda COVID-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 150 iş yeri sahibine para cezası kesildi.

COVID-19 tedbirlerine uymayan 150 iş yeri sahibine para cezası
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İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde dün yapılan uygulamalarda COVID-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 150 iş yeri sahibine para cezası kesildi.

"Türkiye Güven Huzur" uygulamasında COVID-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 3 bin 930 kişi hakkında idari ve adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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