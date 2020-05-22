COVID-19 tedbirlerine uymayan 150 iş yeri sahibine para cezası
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde dün yapılan uygulamalarda COVID-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 150 iş yeri sahibine para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde dün yapılan uygulamalarda COVID-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 150 iş yeri sahibine para cezası kesildi.
"Türkiye Güven Huzur" uygulamasında COVID-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 3 bin 930 kişi hakkında idari ve adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA