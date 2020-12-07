COVID-19 temaslılarda karantina süresi 10 güne indi
COVID-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresi 10 gün olarak güncellendi.
AA
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Sağlık Bakanlığı, COVID-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi.
COVID-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek.
Rehberde, "Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe dönüşleri sağlanabilir." ifadelerine yer verildi.