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COVID-19 temaslılarda karantina süresi 10 güne indi

COVID-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresi 10 gün olarak güncellendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanlığı, COVID-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi.

COVID-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek.

Rehberde, "Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe dönüşleri sağlanabilir." ifadelerine yer verildi.