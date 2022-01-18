COVID-19 vaka sayıları 70 bine dayandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 verilerini açıkladı. Türkiye'de 18 Ocak'ta 69 bin 658 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 157 kişi hayatını kaybetti, 418 bin test yapıldı, 77 bin 612 kişi hastalığı atlattı.

Bakan Koca, zorlu kış şartlarında bile aşılama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek aşı yaptırma imkanı olanların aşılarını ertelememesini istedi. Bakan Koca şunları ifade etti:

"Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin."