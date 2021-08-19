  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. COVID-19 vaka sayılarının en fazla arttığı iller belli oldu
Takip Et

COVID-19 vaka sayılarının en fazla arttığı iller belli oldu

İllere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayıları açıklandı. Vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu. Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu.

 

'Aşı yapılırken hissetmiyorsunuz''Aşı yapılırken hissetmiyorsunuz'Gündem
COVID-19 vaka sayısı 210 milyonu geçtiCOVID-19 vaka sayısı 210 milyonu geçtiGündem

 

 

Etiketler
Corona virüs koronavirüs COVID GÜNLÜĞÜ