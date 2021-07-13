COVID-19 vaka sayısı 6 binin üzerine çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 285 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
COVID-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 877 bin 335 aşı uygulandı.
Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/UyHMdeWyy1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021
Etiketler