  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. COVID-19 vaka sayısı 6 binin üzerine çıktı
Takip Et

COVID-19 vaka sayısı 6 binin üzerine çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 285 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

COVID-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 877 bin 335 aşı uygulandı.

Etiketler
koronavirüs