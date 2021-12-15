COVID-19 vaka sayısı yeniden 20 binin altında
Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vaka tablosunu açıkladı. Türkiye'de dün 21 bine çıkan vaka sayısı bugün 19 bin 872'ye geriledi. 193 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının kişiyi koruma altına aldığını belirterek, aynı zamanda sosyal hayatın önünü de açtığını belirtti.
Koca, şunları kaydetti:
"Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. HAYATI DESTEKLEMEK için de eksik aşılarınızı olun."
Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. HAYATI DESTEKLEMEK için de eksik aşılarınızı olun. pic.twitter.com/bXiuNReSJT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2021