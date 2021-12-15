COVID-19 vaka sayısı yeniden 20 binin altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının kişiyi koruma altına aldığını belirterek, aynı zamanda sosyal hayatın önünü de açtığını belirtti.

Koca, şunları kaydetti:



"Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. HAYATI DESTEKLEMEK için de eksik aşılarınızı olun."