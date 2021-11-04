COVID-19'a yakalandığını İstanbul yolunda otobüste öğrendi
Samsun'da COVID-19 testi yaptırdıktan sonra İstanbul'a gitmek için yola çıkan bir kişi test sonucunun yol kontrolünde pozitif çıktığının anlaşılması üzerine gözetim altına alındı.
Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında otobüsü durdurarak yolculara Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yaptı.
Samsun'un Terme ilçesinde PCR testi verdikten sonra İstanbul'a gitmek üzere otobüse binen yolculardan Volkan A'nın HES kodu sorgusunda testinin pozitif çıktığı tespit edildi. Otobüsten indirilen Volkan A, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek COVID-19 servisinde gözetim altına alındı.
Volkan A'nın, yakınlarının refakatinde memleketi Ordu'ya gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan Volkan A'nın otobüse yol üzerinden bindiğinin tespit edilmesi üzerine seyahat firmasına cezai işlem uygulandı.