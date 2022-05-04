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COVID-19'da 1132 yeni vaka, 7 ölüm

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 kişinin COVID-19'dan hayatını kaybettiğini, bin 132 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanlığı, 4 Mayıs COVID-19 verilerini açıkladı. Bugun bin 132 yeni vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 oldu. 90 bin 301 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 185 oldu.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,44 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,15 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 505 bin 412’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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